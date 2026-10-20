В Жуковском округе перезахоронили останки 28 бойцов Великой Отечественной войны
Останки защитников Отечества обрели вечный покой на мемориале Воинской славы на высоте «Длинная». Об этом рассказал глава окружной администрации Анатолий Суярко.
В тот же день на мемориале торжественно завершили «Вахту Памяти-2026». Проводить бойцов в последний путь и отдать дань уважения их подвигу пришли не только участники поисковых отрядов, но и жители округа.
Анатолий Суярко отметил, что особенно ценно видеть, как молодёжь искренне чтит память о подвигах предков.
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