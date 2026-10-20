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Общество

В Жуковском округе перезахоронили останки 28 бойцов Великой Отечественной войны

Дмитрий Ивьев
20.10, 08:00
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Останки защитников Отечества обрели вечный покой на мемориале Воинской славы на высоте «Длинная». Об этом рассказал глава окружной администрации Анатолий Суярко.

В тот же день на мемориале торжественно завершили «Вахту Памяти-2026». Проводить бойцов в последний путь и отдать дань уважения их подвигу пришли не только участники поисковых отрядов, но и жители округа.

Анатолий Суярко отметил, что особенно ценно видеть, как молодёжь искренне чтит память о подвигах предков.

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