Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Т2 запустил виртуальные примерочные в салонах связи
Новость дня Общество

Т2 запустил виртуальные примерочные в салонах связи

T2, российский оператор мобильной связи, создал возможность примерить мерч Т2 в салонах связи. Посетители точек продаж могут протестировать умную примерочную со встроенным искусственным интеллектом более чем в 50 салонах. Количество успешных сессий за время тестирования проекта доросло до тысячи.
20.10, 09:08
0 479
Источник фото: пресс-служба Т2
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Примерить мерч Т2 «на себе» теперь можно в салонах связи Т2 – для этого на местах установили умные примерочные, работающие на базе искусственного интеллекта. Процесс интуитивен: гость выбирает модель на виртуальной витрине, делает фото через встроенную камеру и указывает базовые параметры – пол, рост, вес. За 30 секунд алгоритм анализирует данные, подбирает точный размер и визуализирует образ прямо на экране.

Пилотирование примерочных началось в августе, за это время клиенты успели совершить около тысячи успешных сессий, купили товар после примерки – 150 раз. Встроенные панели расположены в более чем 50 салонах связи Т2 по всей стране. С учетом текущего внимания к проекту Т2 продлевает размещение виртуальных примерочных в салонах связи до конца 2026 года. Дополнительной регистрации для тестирования технологии не требуется.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:

«Виртуальные примерочные – это инновационный проект, который трансформирует привычный клиентский опыт, стирая границы между физическим магазином и цифровыми технологиями. Интерактивный подход превращает посещение салона в увлекательное интерактивное событие. Мы оценили отклик покупателей и примем меры по масштабированию решения на большее количество салонов Т2 в регионах присутствия».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280. erid: 2Vfnxx5iX3J
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6IjZhcktXa05nVVcwWExidlJ3TkoxakE9PSIsInZhbHVlIjoiWE5LTitkVFYxUjlGV1J4YWhiQUlBVnNDZERQdnV1bi9mZlNPS2F0eW1CN3JIVEtwUjdES0dBVytET3NOTHNWOUw3dFVBMy9qM3dwUjNSd3BMZUxvajJndXlkTXc4b2Q5ZVI1UGtKUWJtVE1NU2piYWhIMFNxUXRuY05JNGUxeFpuOC9IVmVaSUYxczhpeS9XNnpSRmM2aGdJUXo0a0dFTUpOSFIwa1RyV0hyWkJWM3V2bVZPZWZXb2VaWEw4NFN4MFJiRWpKRlpMb3VvNFpZZ0RFb0svNEg3emZlMVVvZzdhV09QVDFJcGd6cEdNY1REUzJRcUhWMjlZb0s0MDNDaVBleUdnc3J2WGxObC9DQlVvdEhGRWVTUStkYUZvdVJTc1k3Z21tbnBCOUd6Mldod1J3MWs1c3lJVDNwNE0vdUNNb0ZsTGFZSWtWRzZENmFNTDBSemcwS2kvYTlhK04vQmJQRk5lRDc4RytXT3hQNlBSVW10NExhZTI3WUVIQitnUW9WUXl0UkFwd0FqNVBiMndaYlpqTnQ0RzFiOWNRYkNoR0FsTm5hRnArSzdwQjg0VzB0ZHVFQ0NUMW53OHdOMyIsIm1hYyI6ImE3MTA2YTg1OTlhZjNhNGYxZjdiMWU4ZDExOThlNjE4MWUwOGMwMDQxOTRkNTlmZGY4YTY2Yjk2ZjBhMzBiMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRnamRaUE5idTB1MGM1bTRZN0tWWGc9PSIsInZhbHVlIjoiSnBmQWlTTFIrMkFjeW5IRERFbGd0TjRaeWNUYzVPckFuQXNLMXdZeVRaMkx6cG9nbFJiQkdOc2NUb21hQ0JxY1VhNXAwL2VST1ZMUEl1U25zTEVDT2hkOU9OeVVKU3k1eFNVWVdjam1EMVhFRHd3aHJrbHA0bU5YWWdtU2ttYVNLcFJiSkMrdGdhbzlZWmdHcWZvRjVxWGsvSlhjSEh4SktrZTY0cDhSN1FSVVRSK2RURFVNaHFyZEp5dEhHYzFZRnVhR1AySGp5MGNvSFJhME5WSXJRL0ZYN2R0b2wzNzd5RGs4VVNDazd2U2dxVFZ0V2hEMmJPZWpXUWhJWWVhOHFLVTVrclRqbWxFY01kakNzR3p2SVltbFFjdXVvZWRkU2p6R0R0WEN5bDdTeW10VFhobUYrQ0llSjByOHI0MDZtR09vSjFWd1l5Qk84cGduVE5OQmg1djBmbi81Y0orU0ttZHBQcUUxaUFjRFEwL1g5SjdIZHZ0Z3FCTU12VER2NENFSlV4N0JPM3VnKzVWalhjenZwcStLOWREK3Q3d2JSNkFqLzdJSndtMG5IdGxjZExVS1h1UmV3Rnl6dzV4d2FHRDIxK0RiVFVWQWl3ZlRMNVdkM24vTUdiT2xlZVo1SU5IT1ZqRWdDZWxYV2x0dHl1OWJ1SUVRWEp5Uzd6U1hiN0VoQWRpaEo5SjdhQldVUTkweFc0Um1xU3lzcCtLbHNlMGt4TW5BQ2w5MFpwSytaTWVvRXdvNjdQVlh4V0ZGd0ovNTg1VkdxMjZsRXJFQnRuWW9YSU9TU09TZTNnVjRiL1hzbHNYZTJraTlvKzJTREFQUzlOREZyTVpBbGVTRCIsIm1hYyI6IjZiNjc5NmZlNDQxZmRmMDhjZDJmODlkNjI5ZWUwNjU0Zjc5NDc5ODRlNTg5ZWM1NjY3YjhkZGFhOGQ1NGQ0OGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+