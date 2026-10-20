В Калужской области 125 тысяч человек привились от гриппа
Такие данные на 19 октября опубликовало министерство здравоохранения региона.
Прививки сделали 98 538 взрослых и 26 649 детей. Использовались вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».
Вакцинация ещё продолжается. Желающим нужно обращаться в свои поликлиники или в мобильные пункты вакцинации.
График работы мобильных пунктов:
- 20, 22 октября с 9:00 до 13:00 – ул. Кирова,4,
- 24 октября, с 9:00 до 15:00 – набережная Яченского водохранилища,
- 25 октября, с 9:00 до 15:00 – Грабцевское шоссе, 95,
- 31 октября, с 9:00 до 15:00 – Театральная площадь у драмтеатра.
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