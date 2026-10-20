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Новость дня Общество

В Калужской области 125 тысяч человек привились от гриппа

Дмитрий Ивьев
20.10, 08:40
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Такие данные на 19 октября опубликовало министерство здравоохранения региона.

Прививки сделали 98 538 взрослых и 26 649 детей. Использовались вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».

Вакцинация ещё продолжается. Желающим нужно обращаться в свои поликлиники или в мобильные пункты вакцинации.

График работы мобильных пунктов:

  • 20, 22 октября с 9:00 до 13:00 – ул. Кирова,4,
  • 24 октября, с 9:00 до 15:00 – набережная Яченского водохранилища,
  • 25 октября, с 9:00 до 15:00 – Грабцевское шоссе, 95,
  • 31 октября, с 9:00 до 15:00 – Театральная площадь у драмтеатра.

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