В Калужской области 125 тысяч человек привились от гриппа

Такие данные на 19 октября опубликовало министерство здравоохранения региона.

Прививки сделали 98 538 взрослых и 26 649 детей. Использовались вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».

Вакцинация ещё продолжается. Желающим нужно обращаться в свои поликлиники или в мобильные пункты вакцинации.

График работы мобильных пунктов: