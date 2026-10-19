Почти 7 тысяч калужан с сердечно-сосудистыми заболеваниями получат льготные лекарства

В регионе продолжается реализация регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Проект направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения и профилактику осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении.

В рамках проекта нуждающиеся пациенты — в первую очередь те, кто перенёс инфаркт, инсульт или другие тяжёлые сердечно-сосудистые патологии, обеспечиваются жизненно важными лекарственными препаратами. До конца 2026 года планируется обеспечить лекарствами не менее 6 783 пациентов. На текущий момент необходимые препараты уже получили 6748 человек.

Непрерывное лекарственное обеспечение особенно важно в первые два года после острого состояния: по мнению врачей, именно регулярный приём рекомендованных препаратов позволяет закрепить достигнутые результаты лечения и существенно повысить шансы на полноценную реабилитацию.