В Калужской области санавиация с начала года помогла 59 пациентам

Среди доставленных в больницы - восемь детей, в том числе младенец до года. Всех пациентов быстро привезли в ближайшие медучреждения, чтобы они могли получить нужную помощь.

Для перевозок используют вертолёты «Ансат». Они развивают скорость до 275 км/ч, а в обычном режиме летят со скоростью 250 км/ч. Высота полёта - от 150 до 300 метров.

Развитие санитарной авиации в области продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».