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Общество

В Калужской области санавиация с начала года помогла 59 пациентам

Дмитрий Ивьев
19.10, 14:16
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Среди доставленных в больницы - восемь детей, в том числе младенец до года. Всех пациентов быстро привезли в ближайшие медучреждения, чтобы они могли получить нужную помощь.

Для перевозок используют вертолёты «Ансат». Они развивают скорость до 275 км/ч, а в обычном режиме летят со скоростью 250 км/ч. Высота полёта - от 150 до 300 метров.

Развитие санитарной авиации в области продолжается в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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