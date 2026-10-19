Шапша поздравил калужан, победивших во всероссийском конкурсе «Семья года 2026»

Семья Марковых из Барятинского округа стала победителем всероссийского конкурса «Семья года 2026» в номинации «Семья защитника Отечества».

- Эта победа - признание жизненного пути, основанного на служении людям, любви и созидании, - рассказал 19 октября губернатор Владислав Шапша. - Глава семьи - Виктор Александрович. Защитник Родины, за его плечами Чеченская война и участие в СВО. Его мужество отмечено медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сегодня он трудится в строительной отрасли. Опора и душа семьи - Марина Александровна. Её энергии хватит на целую команду. Член «Единой России», наставник «Движения первых», председатель участковой избирательной комиссии, лектор «Знания», волонтёр и донор. Она - создатель премии Главы для одарённых детей Барятинского округа и многократный победитель профессиональных конкурсов. А ещё - призёр соревнований по плаванию, теннису и волейболу.

Их дети: Анжелика - студентка Брянского строительного колледжа, победитель научных и спортивных конкурсов, Кирилл - достойно несёт срочную службу, награждён Почетной грамотой командира части, Андрей — учится в 9 классе, юнармеец, занимается спортом,

Губернатор поздравил эту семью с победой в конкурсе.