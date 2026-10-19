40 лет исполнилось калужскому филиалу МСХА имени К.А. Тимирязева

Калужский филиал является единственным региональным филиалом главного аграрного ВУЗа страны. Он был основан в 1986 году распоряжением Совета Министров СССР. В 1988 году в филиале созданы агрономический, зооинженерный и экономический факультеты, в 1991 году состоялся первый выпуск специалистов квалификации «ученый агроном», «зооинженер» и «экономист». В 2015 году состоялся первый выпуск специалистов по специальности «Ветеринария», а в 2016 году – по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры».

Юбилей отметили в Калужской областной филармонии. Гостей ждали выставки «Коллекция вкуса» и «Тимирязевка. Вчера-сегодня-завтра», концертные номера и выступление ансамбля старинной музыки Калужского дома музыки. Преподавателям академии были вручены награды.

«Филиал прошёл долгий и славный путь, зарекомендовав себя как главная кузница аграрных кадров Калужской области. За прошедшие годы из его стен вышли тысячи высококлассных специалистов, внёсших огромный вклад в социально-экономическое развитие нашего города и области, укрепление агропромышленного комплекса, благоустройство и озеленение Калуги. Сегодня выпускники филиала востребованы в органах государственной власти и местного самоуправления, различных сферах бизнеса и промышленности», – отметил председатель Думы Калуги Юрий Моисеев.