Росгвардейцы пресекли около 50 нарушений за неделю в Калужской области

С 12 по 17 октября сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали более 280 выездов на охраняемые объекты.

Фото: Вневедомственная охрана Управления Росгвардии по Калужской области.

Сигнал «тревога» поступал с разных точек региона. Об этом сообщили в ведомстве.

Кроме того, за неделю группы задержания пресекли около 50 административных правонарушений. Сотрудники работали на маршрутах патрулирования и следили за порядком.

Также росгвардейцы выезжали по сообщениям из дежурных частей полиции. Пять раз их привлекали для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.