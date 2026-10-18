Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Росгвардейцы пресекли около 50 нарушений за неделю в Калужской области
Новость дня Общество

Росгвардейцы пресекли около 50 нарушений за неделю в Калужской области

С 12 по 17 октября сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали более 280 выездов на охраняемые объекты.
Владимир Андреев
18.10, 16:29
0 471
Фото: Вневедомственная охрана Управления Росгвардии по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сигнал «тревога» поступал с разных точек региона. Об этом сообщили в ведомстве.

Кроме того, за неделю группы задержания пресекли около 50 административных правонарушений. Сотрудники работали на маршрутах патрулирования и следили за порядком.

Также росгвардейцы выезжали по сообщениям из дежурных частей полиции. Пять раз их привлекали для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
росгвардия
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
80%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZIOE5hQmlhaFpUeU9CK1BZRXk4MVE9PSIsInZhbHVlIjoiWmxkb202THFxZFNXbWdiMlJlaG1kbkJrUXd3T0xMSVYwN3B1Sk5iajJRZ0VhczlCcis3UC9oOEFaR3FhK0g1WUlkalhITFREcXJnNlJ0clhFVVdERFBYb0JpeDVDMjRHOXpaVlI3YUxlUVBURDdLUVplUEdRd01YM3VwOEFFNDBoeXZGZVpiaVl3RUhEWWtKaWZBQnJwQ1IzNVc0aitvcWF4M2VuRCtxK0txR1B2TTUrM3I4bDhlMDhGbjF0aDQraVBtam5tUVBURWdSbmZvTVMvdGdIMGY0ZndLVkN0VENLalR6MEFWVGRZOVd0YmdXNmZLelBvUkgzZkhWNjJDUkthdk1XN252c1hma1B4N2kyOWJ0NnhTbmdtSXBGWEhSSDNvM0t1U1Z0c2VEL1RVdmJnV3V0Vy9vQ2ZQVWVoV2FSYW1uYng4K0dNQmVYSGdlek1mTmFBZkVDZkFSQWJ0alJaay9GZ3I3Um01dlM2WkJIaFgrdlJadXFKQXJoUExzbnVUL1g0MVQ5bXVuOXR3dDNmdnl0N2p4cWZWSURMMEVpUmF6UGhmMHR1VU9CM2NsVkRweFhrTFBPQ3FJdVlMLyIsIm1hYyI6IjBjYmI2ZWI2NzY0YzU2YTliMWEyY2MyZjFjYTFmNzliNDYwMWVmZDZlYjRhMWE2MDBiODFlZmU3OGFiMjc1NjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImQ2RkJ2QlE4cVJjYXlEMjY0SFlvRlE9PSIsInZhbHVlIjoicXpPbEtjSlhhSkU4ZXdzR1Uwc2t3S21zcjNzSnd0d2dyejNzUitKYUF5ZXJhZDJ1dVVVenRaek5VYW1QQ3JLK2ZkUkRBZjVFbDkxTURlMnZCM3FaZHgzSy91S09EenRCbTlwU29rOGZzOEwvS2hkSmpJcjVPRGs4TElGNzVybU12RjFGWjNRNE5TMC9yVmsxV3QzNDVUeVI2L2x0NHJwRlVWZjM3bEVKckw1WEdjWDYwMXJDQStLTlJuTmtra3lBdW9uZWpJRGd6NU45Tmt4VUVEeGJQWmt6djV5TUcwd2NwbHB0QXZXTElrS2FWQUU3ajFaTlNiY0ZTTWdJTVh2R0hkaCtEM2V4QTVTZFlxczVBb3lzQzB6WlhqaHNqTXZvVkYzT0dKM0Z3bUJZZDFPZ0Rieldxay9uaXZMTWhVL2VXSmZ1WGtrOTNLMHExRzZqeHdzbXJFK3AvR3JnT0ZZVHlrUk5LKzdyTmNmSHhiTkNaQ2kyZFhmLzVZMGxBNHdXN0dMb25mSEN6WmZTWGVQbzlEZStCM2NqcGF5ZERhbDBobFcxSlZybHVUNTQxaTV2NUZ3Y2k0dUpjOUoxY2R2V1dzWlJqODVMQVJKSU5CbjNDd3FBL1o5SUZXeEJQSSs4S3RzL0xlekFxMWkwK0hwYVprYjhYZjBtM25qd3FSVVdHaWMyalNzVVFlYlU5MlFoVDNQTkJYeFJvSXJyZ3JETFRFN1pOQ3N0K3Z1enNoRXdFa0wveVd2VzVCSUFLNEQrNWs5VXgyQ1dxUG13dlVqakIvYWV3dTIzWnlyWXpFU2hRZEMzUG9MWFZjT1cvamdqMWJ3enBMYU51TjFwd0plNyIsIm1hYyI6ImRhOWY4YmU3N2JiOWQ4MmY4M2UzZDVmNDZkMjJkZDVlNTkzMTdhNDU3NGYyZmNiN2QxOTAwMjA3ZTkzNWQzZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+