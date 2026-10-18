Росгвардейцы пресекли около 50 нарушений за неделю в Калужской области
С 12 по 17 октября сотрудники Росгвардии в Калужской области отработали более 280 выездов на охраняемые объекты.
Сигнал «тревога» поступал с разных точек региона. Об этом сообщили в ведомстве.
Кроме того, за неделю группы задержания пресекли около 50 административных правонарушений. Сотрудники работали на маршрутах патрулирования и следили за порядком.
Также росгвардейцы выезжали по сообщениям из дежурных частей полиции. Пять раз их привлекали для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь