Прокуратура заставила отремонтировать дорогу в Бабынинском округе
Работы провели после вмешательства прокуратуры. Об этом 18 октября сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Прокуратура Бабынинского района проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. В ходе проверки выявили нарушения.
- Установлено, что автомобильная дорога в д. Васцы находилась в ненадлежащем состоянии, на проезжей части зафиксированы многочисленные дефекты, в том числе просадки и колейность, – сообщают в ведомстве.
Прокуратура внесла представление начальнику Сабуровщинского отдела администрации округа.
После рассмотрения акта дорогу отремонтировали. Теперь проезжая часть соответствует требованиям.
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