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Общество

Прокуратура заставила отремонтировать дорогу в Бабынинском округе

Сергей ПЕТРОВ
18.10, 12:17
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Фото: Прокуратура Калужской области.
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Работы провели после вмешательства прокуратуры. Об этом 18 октября сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Прокуратура Бабынинского района проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. В ходе проверки выявили нарушения.

- Установлено, что автомобильная дорога в д. Васцы находилась в ненадлежащем состоянии, на проезжей части зафиксированы многочисленные дефекты, в том числе просадки и колейность, – сообщают в ведомстве.

Прокуратура внесла представление начальнику Сабуровщинского отдела администрации округа.

После рассмотрения акта дорогу отремонтировали. Теперь проезжая часть соответствует требованиям.

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