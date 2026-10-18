Прокуратура заставила отремонтировать дорогу в Бабынинском округе

Фото: Прокуратура Калужской области.

Работы провели после вмешательства прокуратуры. Об этом 18 октября сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Прокуратура Бабынинского района проверила, как соблюдается законодательство о безопасности дорожного движения. В ходе проверки выявили нарушения.

- Установлено, что автомобильная дорога в д. Васцы находилась в ненадлежащем состоянии, на проезжей части зафиксированы многочисленные дефекты, в том числе просадки и колейность, – сообщают в ведомстве.

Прокуратура внесла представление начальнику Сабуровщинского отдела администрации округа.

После рассмотрения акта дорогу отремонтировали. Теперь проезжая часть соответствует требованиям.