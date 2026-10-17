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Новость дня Общество

В Калуге установили нового космонавтика

Дмитрий Ивьев
17.10, 10:42
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Фигурка №40 открыта 16 октября у здания, где располагается калужское отделение Всероссийского общества глухих, на улице Тульской, 74/45.

Это космонавтик-переводчик русского жестового языка.

- Это символ доступности, уважения и равных возможностей, - прокомментировали авторы проекта. - Открытие приурочено к пятилетию региональной диспетчерской службы помощи глухим.

Космонавтик изготовлен за деньги калужского предприятия.

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