В Калуге установили нового космонавтика

Фигурка №40 открыта 16 октября у здания, где располагается калужское отделение Всероссийского общества глухих, на улице Тульской, 74/45.

Это космонавтик-переводчик русского жестового языка.

- Это символ доступности, уважения и равных возможностей, - прокомментировали авторы проекта. - Открытие приурочено к пятилетию региональной диспетчерской службы помощи глухим.

Космонавтик изготовлен за деньги калужского предприятия.