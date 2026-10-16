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Общество

По Калуге прошёл «Ночной патруль»

Дмитрий Ивьев
16.10, 13:50
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Полицейские вместе с представителями других ведомств вышли на улицы города, чтобы следить за порядком и не допускать нарушений среди подростков.

За время рейда правоохранители проверили 32 человека по базам данных. Семерых подростков доставили в отдел полиции, а потом передали родителям.

На родителей составили протоколы за то, что не уследили за детьми. Ещё двоих подростков привлекли к ответственности за то, что пили алкоголь в общественном месте.

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