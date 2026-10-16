В Калуге учения МЧС прошли на Правом берегу
В пятницу, 16 октября, в микрорайон Веснушки приехали спасатели.
Там на улице Минской прошли пожарно-тактические учения в 19-этажном доме.
По легенде учений, короткое замыкание и пожар произошли в квартире на 19-м этаже.
- В ходе тренировки сотрудники Калужского пожарно-спасательного гарнизона
отработали тактику тушения высотных объектов, отработали различные методы подачи воды на верхние этажи высотных зданий, проверили готовность руководящего состава к управлению силами в условиях ЧС, а также протестировали алгоритмы взаимодействия всех экстренных служб, - прокомментировали в МЧС.
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