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В Калуге учения МЧС прошли на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
16.10, 15:23
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В пятницу, 16 октября, в микрорайон Веснушки приехали спасатели.

Там на улице Минской прошли пожарно-тактические учения в 19-этажном доме.

По легенде учений, короткое замыкание и пожар произошли в квартире на 19-м этаже.

- В ходе тренировки сотрудники Калужского пожарно-спасательного гарнизона

отработали тактику тушения высотных объектов, отработали различные методы подачи воды на верхние этажи высотных зданий, проверили готовность руководящего состава к управлению силами в условиях ЧС, а также протестировали алгоритмы взаимодействия всех экстренных служб, - прокомментировали в МЧС.

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