В Калужской области выбрали лучших студентов 2026 года
Итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2026» подвели в Областном молодёжном центре.
В конкурсе участвовали талантливые и активные студенты. Они проявили себя в учёбе, творчестве, общественной работе и других сферах студенческой жизни.
На торжественной церемонии наградили победителей в 16 номинациях. Особенно яркой частью вечера стали выступления участников номинации «Творческая личность года» - они показали свои творческие номера прямо на сцене.
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