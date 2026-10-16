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Общество

В Калужской области выбрали лучших студентов 2026 года

Дмитрий Ивьев
16.10, 11:13
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Итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года-2026» подвели в Областном молодёжном центре.

В конкурсе участвовали талантливые и активные студенты. Они проявили себя в учёбе, творчестве, общественной работе и других сферах студенческой жизни.

На торжественной церемонии наградили победителей в 16 номинациях. Особенно яркой частью вечера стали выступления участников номинации «Творческая личность года» - они показали свои творческие номера прямо на сцене.

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