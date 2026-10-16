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Общество

В Калуге запланировали 27 научных выставок

Дмитрий Ивьев
16.10, 10:46
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В 2027 году Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского (ГМИК) представит сразу 27 выставок: 24 пройдут на площадках музея, ещё три станут выездными и отправятся в разные регионы России.

Программа посвящена сразу нескольким важным датам: 170-летию К. Э. Циолковского, 130-летию А. Л. Чижевского, 180-летию Н. Е. Жуковского, 90-летию НПО им. С. А. Лавочкина и 60-летию самого музея.

Центральным событием станет выставка «Циолковский и Мы», приуроченная к 170-летию учёного.

К юбилею Чижевского откроется проект «Чижевский: космическая траектория мысли».

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