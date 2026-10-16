В Минприроды Калужской области поговорили о технологиях и нравственном воспитании

15 октября в рамках XIX Богородично-Рождественских образовательных чтений в Минприроды региона прошла конференция, посвящённая тому, как современные технологии влияют на нравственное воспитание.

Участников мероприятия поприветствовал министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа. Он напомнил, что Калужская область входит в топ-10 самых экологически благополучных регионов России. Добиваться этого помогает внедрение цифровых и зелёных решений: с помощью автоматизированных систем в регионе выявляют несанкционированные свалки, отслеживают лесные пожары, незаконные рубки, распространение борщевика и контролируют уровень загрязнения воздуха.

При этом министр отметил, что техника и технологии — это только часть работы. Не менее важно воспитывать в людях ответственное отношение к природе. Для этого нужно объединять усилия властей, образовательных и культурных учреждений, а также традиционных религиозных организаций. По мнению Владимира Жипы, именно экологическое просвещение, опирающееся на нравственные ценности, станет основой для устойчивого благополучия региона.