Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Минприроды Калужской области поговорили о технологиях и нравственном воспитании
Общество

В Минприроды Калужской области поговорили о технологиях и нравственном воспитании

Дмитрий Ивьев
16.10, 12:38
0 217
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

15 октября в рамках XIX Богородично-Рождественских образовательных чтений в Минприроды региона прошла конференция, посвящённая тому, как современные технологии влияют на нравственное воспитание.

Участников мероприятия поприветствовал министр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа. Он напомнил, что Калужская область входит в топ-10 самых экологически благополучных регионов России. Добиваться этого помогает внедрение цифровых и зелёных решений: с помощью автоматизированных систем в регионе выявляют несанкционированные свалки, отслеживают лесные пожары, незаконные рубки, распространение борщевика и контролируют уровень загрязнения воздуха.

При этом министр отметил, что техника и технологии — это только часть работы. Не менее важно воспитывать в людях ответственное отношение к природе. Для этого нужно объединять усилия властей, образовательных и культурных учреждений, а также традиционных религиозных организаций. По мнению Владимира Жипы, именно экологическое просвещение, опирающееся на нравственные ценности, станет основой для устойчивого благополучия региона.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdtZlpDbTFPRWt4aFQ1WVNmSjU4QWc9PSIsInZhbHVlIjoiMmhxc0QxVnFkbWc4dFZsYUlTNFpkOEdjWGVFNnA3T3haSnE4c3J6VVcvS3hqZXdtWXdmR0lnam9sUExselk0N3ZlZ2pKaG5INStndVo1cUdsQUlUNHNydFlDOThqNnRNRVZmckxZa3Z5S1NBSHhHQURKV1BiUkNFcE04YnFrdmRDSjhnNmJQWUFHbkZnZ21aRHRya0NiR05RWTMzS21IYVNHcjJDemY2TWE4RFNEbnFPTC9mL1FDK3lIeEJMLzAvK3FPeTBpcFhxZVZRaEkwNDhzb2FEL1Zqb3VJWWlYSnQwR1FnVmlqaTNyUjlPejJYbVFnOXhhQkJsRmgyZHVIY1RnR2dyL0pVa2hPamJxM1QvcHFlbVkrcDZNNnhDNlllQnE2TitmazQybG96dmgvL2pranBLYW1qd0pMMlByUWFZZlJVL3hXRlpRdUZnZTFNdUxFaWY2NGFwUjRpVi9EVzRVTWlvK2FDclJwTUtRM1c3RVBrelpwMlZsd1lQL092SUh3V1NpNjZvanZZYjFyS0tzdU1UUk5wRVpkblVPYTV4dnEwaTZISFE0c2RNVGZ2LzFHd1AwcWpocnFRYWxIcyIsIm1hYyI6IjkxODdlNjBmYTBmZmM1ZWQ2ZWQ1YzdmZDczYzk5MWEzMmNlYWY3NDJkZWYyZmNiODQwZmViOTU2YWM0NzVjMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZRaEdyR3lXUFJlbDNWMXRJcVJkNWc9PSIsInZhbHVlIjoiK3hTeGJkRTMyalpNamVWOFRXVXE4Szg3UGNVNEpUYmFpSHNTNHp4V1E3UG54STBjbGhPdDUyVWlYVURSRDY5ekdkK2ZmWTBYM3EwSlVoS2tTYmphZ1ptQlArcGFOcG9keUR6RFcweUljNTNDVmdNREJZTEpOYUt0QTBnUGI4VFJ6eWZGQXRFWDFLYk4yYklYVm5iNS9pWHN2ZWk5c3lDRWF3SGtyaFhKUlIrTEN4cFR2UkFPQ21tdXdyOUx6SEJtS0JBc2hpTjBtOUdJcVZXMW1zWFQ1L0ZzU2Z0aXhFVVJobm1pTXpHL0Mvckc5VzlqQU5xMExnaCtlbXRnRVMrOUNyQWpUVGNVUEhXd0UzOXZ1TGx3eG10Nm40ZUpDQkVMcnB4WkhSbDE1Q0pJSDc2bi9sdlJpNE9IU1lGTVU2YWQrRE9tWjdqMWJLSWdoaEZyK05xNkVGRlpRL0dBKyt3NXpOcnJ2ckovQ0Yrd1lFNEpHNVB0T3VWWUVKdFo3aEJBNkpjWExpak5IT2FKOU9YbkVQS0Q2L3dyOVY4VlkwOFZRWHZ4d0owWmpwYXV0b3hZWTcvMlQzM2gzOHNwQU01UlFiVWxPWFpZdDd2VTRVSlpJaG03MU5FTk1aUEttZmRWV2JkNSszdExLN09OT0c5K0xZUTBvbnllaUVWbGd2eWR5L2pWclJ4Nk9uWTlCajFmVGJ1TGt1NjcybjZzN2RmcVdRWnNhQ2xJWEFGTnp0eXpoVU80aG1RWEVBeEl3emRWbXlZMUcvWDB1ZWNYM3o0MGNWVHBGN0Mycnd0NDVCTHpjbURKWDg5cFF6NDltTG1rZUNrN1JRSU5FZGlYRk5GaCIsIm1hYyI6IjE5ZjE2Mzg5OTJiYTlmYzFlNGM0ZGJiYTEyOWQ2ZjRiY2IyZDEzOWEzM2VjZTRiMzQ1OTY0MDAyYzU4ZGQzZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+