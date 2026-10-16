В МФЦ Калужской области запустили новую услугу для участников СВО и их семей
Теперь в центрах «Мои Документы» участникам специальной военной операции и близким родственникам помогут сориентироваться в возможностях Кадрового центра.
Сотрудники МФЦ расскажут, какие услуги там доступны, и помогут записаться на консультацию или приём.
В самом Кадровом центре участникам программы предложат поддержку в поиске работы, помогут с профориентацией, а также подскажут варианты обучения и получения дополнительного образования.
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