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Общество

В МФЦ Калужской области запустили новую услугу для участников СВО и их семей

Дмитрий Ивьев
16.10, 12:34
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Теперь в центрах «Мои Документы» участникам специальной военной операции и близким родственникам помогут сориентироваться в возможностях Кадрового центра.

Сотрудники МФЦ расскажут, какие услуги там доступны, и помогут записаться на консультацию или приём.

В самом Кадровом центре участникам программы предложат поддержку в поиске работы, помогут с профориентацией, а также подскажут варианты обучения и получения дополнительного образования.

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