Новый год в Hilton Garden Inn Kaluga: праздник для компаний, друзей и всей семьи

Хотите устроить запоминающийся корпоратив для команды или встретить Новый год в кругу самых близких? Hilton Garden Inn Kaluga приглашает отметить главный праздник года с изысканной кухней, яркой программой и вниманием к каждой детали.

Весь декабрь в отеле будут проходить новогодние корпоративы – отличный повод собрать команду, подвести итоги года и поблагодарить коллег за совместные достижения. Иммерсивный театр, живой вокал, DJ и интерактивы дополнят вечер, а праздничное меню порадует разнообразием блюд и закусок.

А для тех, кто хочет продлить праздничное настроение и встретить наступающий год вместе с близкими, Hilton Garden Inn Kaluga подготовил главное новогоднее торжество в ночь с 31 декабря на 1 января. Праздничный ужин, шоу-программа, живая музыка и возможность разделить особенный вечер с друзьями и семьей станут прекрасным началом 2027 года.

Пусть завершение года станет поводом собраться с теми, кто важен.

Выбирайте дату для корпоративного вечера или планируйте новогоднюю ночь в Hilton Garden Inn Kaluga – и бронируйте заранее.

Телефон: +7 906 641 3993

Электронная почта: sales@hiltonkaluga.ru

Сайт: https://hiltonkaluga.ru/