Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новый год в Hilton Garden Inn Kaluga: праздник для компаний, друзей и всей семьи
Новость дня Общество

Новый год в Hilton Garden Inn Kaluga: праздник для компаний, друзей и всей семьи

16.10, 11:53
0 255
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Хотите устроить запоминающийся корпоратив для команды или встретить Новый год в кругу самых близких? Hilton Garden Inn Kaluga приглашает отметить главный праздник года с изысканной кухней, яркой программой и вниманием к каждой детали. 

Весь декабрь в отеле будут проходить новогодние корпоративы – отличный повод собрать команду, подвести итоги года и поблагодарить коллег за совместные достижения. Иммерсивный театр, живой вокал, DJ и интерактивы дополнят вечер, а праздничное меню порадует разнообразием блюд и закусок. 

А для тех, кто хочет продлить праздничное настроение и встретить наступающий год вместе с близкими, Hilton Garden Inn Kaluga подготовил главное новогоднее торжество в ночь с 31 декабря на 1 января. Праздничный ужин, шоу-программа, живая музыка и возможность разделить особенный вечер с друзьями и семьей станут прекрасным началом 2027 года. 

Пусть завершение года станет поводом собраться с теми, кто важен.

Выбирайте дату для корпоративного вечера или планируйте новогоднюю ночь в Hilton Garden Inn Kaluga – и бронируйте заранее.

 

Телефон: +7 906 641 3993

Электронная почта: sales@hiltonkaluga.ru

Сайт: https://hiltonkaluga.ru/

Реклама. ООО «КАЛУГА ИНН СЕРВИС». ИНН 4027118350. erid: 2VfnxyFksU8
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

eyJpdiI6Ii9zZlpEd2UxVXdRSEhndndoN3ZTeXc9PSIsInZhbHVlIjoiYitFWHJTVnlFVmFPTzk3VkJiZmF3aDBoVDNWbWpCdTZxaUYycVpjemtBU1JqanpTWTUyNFIzMXNxSTgxMCtLZWxtM2tqS1EwSDNOaFIrejV6Ymh6TGU2ZGludzlSTFkzK1pVWjEzNGJvcXhFTnYydWlIV2UvWDNCa3VORi9mQjhqRmNFZWxVZXFpeWpWWUdwQU9qQlpKMUtPZ3VYUVZpTTNrcWRmM2VpYWt5V09JZUZibDNIVm9NdEVMYzViQkhSaldVNGN6aGlYQjRsYXNsb2N1S3BsNEw5NnZ3UmpzblV2aERjVUhiMkd4MnRTK0I0TlhCRDlpaS84OHRMaUNrek1lbzRlaDJYWHNrU2l1SlBJYndFOGhUeG1SdkdadkwyNmo5OWJvbDRsTXBYbERvSkl4VmxVUVFGdkE4VXpRM29iZ1J3SFlYQ0FzVWduazcyU1JMTGROL29QaTBuREdBN3BUOVNIdGp1dDJFMG5QM2NiaVAzUnpnU09Od3NCbUwzb0o4Y014VTZPOVl6TUFyUE80dmNRa0xPMFN0NmoyMVM3QjlsdDJIK0t6bk4xekRRNDNOejFHeFdTT3dxcjBDOCIsIm1hYyI6IjQwNTQzZWI5YjA4YWUyOTI5OTEwNTRhNmIzOThhZmVmYThiMDM4ODhiMjAwYzE4ZWZmMGMwMTlhNDM2ZTFmYzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJJQUg1aXB3STFtRFJVZ1BFZS9FOWc9PSIsInZhbHVlIjoiZmZJNkJEcVVzNHgvdHJ6N2NhcDFKdVdFVWtCOWhIZmtseU9tZ2NVSmhvL3dIbnlqWVFvbnZqem5RbEUzNnEwMDNKcHQ0bGtwcUdTTG1CdmtvWUw2SnJ4OFhUdk4rYjE3eFRya29WS0Z2LzU5QWsvSHdwOHRsaU1VK3dQcHgrcXBMZjdseWowblZHcVZkVGhrWk1lZnNNTklUM3FrMGV6NDI0RTQvRzNaQmNzS0M0VU9zRmhYVEJXK0Q0ZUpkZVY0SnZnWTM3cGtKeFc2MUluQjVMM2dENk9PaVpEK3NJZ0pNdG5yQlc5ZkZZRDR6aTR1Q0hlQjh0MXRLSVNCVnpLV3FQTjc5cHRkejRtRVJrSlZvSFNpdkp4KzdBNFBvakVUVnVuU1B0UjJqaHJLQnIrai9ybFZOdnB0a2pkUHlKOWYxcEZvQWVBOHJvMzk3ZXpMNXF4VGwxajlZd0VkMVhiNXQxbmV1MlpweS9CKzd1TXVEcXNKZXM1RHlsejBReDRPUEpWbjBvbk5Ud1VxakpZYmUzYzZRMk9GQThYcXViMXpxbldTc2JGbnducGI1NXBvdTY3V1FYNHFaTHJmN1doalF6WmxDclFUSDAwdEhHQ2wraGxVSGwwMVlmVkcyNXlTRnFJVDhpTko5djZDbVBnYlZWblpYNm9sOFBxS2FuZ3N0UU9pd1RKRVg5dkJBTkpHZndhS2NteFJZNVlHY1RWYllvSXozNS9MbnBQNmhsUmZmUW9uSVZQWE5tMVIvWTloT05Ib2c2TXNFMFZHdm15VUVzb01CUm1MMWtmdXVXWisreFM0MWN1WlBFeldSTDNTbFdDV3NROTFRQ0NMRUs5ZCIsIm1hYyI6Ijg0NTFmY2FlMWFlMjg3YzAxODljM2ZmMjJkYjYzZDdmOTFhYWMwMDM0NjhhYjczYjFiNDlhYWZmZTE4YjlmMTEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+