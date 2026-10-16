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Шапша поздравил калужский вуз с юбилеем

Дмитрий Ивьев
16.10, 10:46
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Недавно свой 240-летний юбилей отметил Калужский госуниверситет им. К.Э. Циолковского - старейший и один из главных вузов нашего региона. А 16 октября 40-летний юбилей празднует Калужский филиал Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева.

- Сегодня это современный студенческий кампус площадью 100 га с собственной инфраструктурой: общежития, научно-учебный ветеринарный центр «Тимирязевский», учебно-опытное поле с фруктовым садом, учебно-научные лаборатории и оранжерея, - рассказал губернатор Владислав Шапша. - Обучение на трёх факультетах, семь направлений подготовки.

Студенты проходят практику на крупнейших агрохолдингах региона. В 2025 году филиал занял 1-е место в Национальном рейтинге уровня трудоустройства выпускников сельскохозяйственных образовательных организаций. А в 2024 году получил лицензию на среднее профессиональное образование.

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