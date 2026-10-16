70% калужан поддерживают пожизненный запрет на продажу вейпов молодёжи

Сервис SuperJob провёл опрос среди жителей Калуги и выяснил, что 70% респондентов выступают за то, чтобы навсегда запретить продажу электронных сигарет тем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Против такой меры – 10%, ещё 20% не смогли определиться с ответом.

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают запрет: 73% против 67%. Особенно активно идею одобряют люди в возрасте 35-44 лет – среди них сторонников 79%. Среди молодёжи до 35 лет запрет поддерживают 53%, а среди тех, кому больше 45 лет, – 76%.

Чаще за запрет высказываются горожане с высшим образованием, а также те, кто зарабатывает от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.

Отношение к запрету зависит и от привычек: среди тех, кто вообще не курит, идею поддерживают 74%, среди курильщиков обычных сигарет – 76%. А вот среди тех, кто использует и сигареты, и вейпы, сторонников запрета уже только 50%, а среди тех, кто курит только вейпы, – всего 45%.