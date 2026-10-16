Юнармейцы из Тарусы заняли второе место во Всероссийском проекте «Хранители истории»
Об этом сообщил глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев.
Он подчеркнул, что за медалями и знаком отличия стоит большой труд: юнармейцы не один год участвуют в патриотических мероприятиях, изучают историю родного края и собирают архивные материалы о подвигах предков. Все собранные материалы потом становятся экспонатами школьного музея Боевой славы.
Михаил Голубев поздравил ребят и отдельно поблагодарил педагогов за то, что прививают молодёжи важные ценности.
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