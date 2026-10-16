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Общество

В Калужской области поддержат развитие сферы беспилотных авиационных систем

16.10, 08:34
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15 октября внесены важные изменения в закон о государственной поддержке инвесторов. Заседание сессии регионального парламента провел председатель Геннадий Новосельцев.

Теперь компании, которые разрабатывают, внедряют и производят беспилотные воздушные суда и беспилотные авиационные системы, смогут получать серьезную помощь от области.

Принятый документ дает возможность предоставлять меры господдержки проектам, реализуемым в сфере беспилотных авиационных систем.

- Обязательное условие — объём капитальных вложений в течение первых трёх лет реализации проекта должен составлять не менее 10 млн рублей, - подчеркнул Геннадий Новосельцев.

Инвесторы, вкладывающиеся в развитие БПЛА, смогут рассчитывать на комплекс мер господдержки: от прямого финансирования из областного бюджета до налоговых льгот и государственных гарантий.

Дроны сегодня стали незаменимыми помощниками в агропромышленном комплексе, строительстве и энергетике. Также беспилотники - важнейший инструмент в зоне проведения спецоперации. Управление ими требует настоящих профессионалов. Регион не только развивает производство БАС, но и ждет тех, кто готов эффективно управлять ими в рядах Вооруженных Сил РФ.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту расположен по адресу: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87. Узнать подробности о службе в подразделениях БАС и условиях заключения контракта можно по телефону: 8 (800) 100-47-66.

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