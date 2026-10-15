Сети 5G пришли в 27 городов России

Результаты исследования опубликовали аналитики TelecomDaily.

Среди операторов связи по количеству городов с 5 G лидирует МТС - у этой компании новый стандарт доступен в 21 городе.

В начале октября TelecomDaily получил данные от операторов о запуске новых сетей и провел тесты для фиксации наличия сигнала 5G. Измерения выполнялись с помощью сертифицированных комплексов в центральных районах и вдоль основных транспортных магистралей.

Агентство подтвердило присутствие 5G у МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках, Ухте, Нижнем Новгороде, Саратове, Перми, Самаре и Челябинске.

По данным на 5 октября, спустя чуть более трех недель после коммерческого запуска 11 сентября, сети пятого поколения работают уже в 27 российских городах. Это рост почти на 69% по сравнению с первым этапом, когда 5G заработал в 16 городах, включая Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, где технологию запустили все четыре федеральных оператора.

Ранее агентство оценивало качество сетей 5G, исследуя максимальные скорости мобильного интернета в городах-миллионниках с этой сетью. Было зафиксировано, что самые высокие показатели скорости загрузки данных достигаются в сети МТС в Уфе, Санкт-Петербурге и Москве. У других операторов максимальные значения ниже.