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Общество

В Калуге стартовал четвертый ИКТ-форум

Дмитрий Ивьев
15.10, 16:40
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Около 200 экспертов из разных регионов, среди которых IT-разработчики, представители власти, регуляторов и экспертного сообщества, собрались в Калуге на четвертый ИКТ-форум, рассказал 15 октября министр цифрового развития Калужской области Роман Тришин.

Глава Минцифры региона пожелал участникам продуктивных дискуссий и полезных решений, а также отметил, что информационная безопасность сегодня — это не просто техническая дисциплина, а фундамент доверия граждан к цифровым сервисам, бизнеса к инфраструктуре, государства к устойчивости систем.

Задача участников форума — сверить часы с профессионалами, оценить решения отечественной индустрии и найти практические ответы на реальные вызовы.

 Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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