В Калуге стартовал четвертый ИКТ-форум
Около 200 экспертов из разных регионов, среди которых IT-разработчики, представители власти, регуляторов и экспертного сообщества, собрались в Калуге на четвертый ИКТ-форум, рассказал 15 октября министр цифрового развития Калужской области Роман Тришин.
Глава Минцифры региона пожелал участникам продуктивных дискуссий и полезных решений, а также отметил, что информационная безопасность сегодня — это не просто техническая дисциплина, а фундамент доверия граждан к цифровым сервисам, бизнеса к инфраструктуре, государства к устойчивости систем.
Задача участников форума — сверить часы с профессионалами, оценить решения отечественной индустрии и найти практические ответы на реальные вызовы.
Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
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