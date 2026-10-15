В Калуге стартовал четвертый ИКТ-форум

Около 200 экспертов из разных регионов, среди которых IT-разработчики, представители власти, регуляторов и экспертного сообщества, собрались в Калуге на четвертый ИКТ-форум, рассказал 15 октября министр цифрового развития Калужской области Роман Тришин.

Глава Минцифры региона пожелал участникам продуктивных дискуссий и полезных решений, а также отметил, что информационная безопасность сегодня — это не просто техническая дисциплина, а фундамент доверия граждан к цифровым сервисам, бизнеса к инфраструктуре, государства к устойчивости систем.

Задача участников форума — сверить часы с профессионалами, оценить решения отечественной индустрии и найти практические ответы на реальные вызовы.

Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».