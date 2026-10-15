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Общество

Бастрыкин поручил разобраться с проблемами в калужской деревне Сокольники-Первые

Дмитрий Ивьев
15.10, 16:06
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Жители деревни Сокольники-Первые Малоярославецкого района пожаловались, что после замены опор линии электропередачи уличное освещение так и не вернули.

Кроме того, на дороге через деревню нет нужных дорожных знаков. Люди обращались в разные инстанции, но проблему до сих пор не решили.

Сейчас следователи в Калужской области проверяют эти жалобы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю областного управления СК доложить, как идёт проверка и что делается для защиты прав жителей. В центральном аппарате ведомства держат ситуацию на контроле.

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