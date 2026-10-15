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Общество

В Калужской области рассказали, кто чаще всего совершает преступления

Дмитрий Ивьев
15.10, 14:23
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За 9 месяцев к уголовной ответственности привлекли больше 2200 человек.

Чаще всего под суд попадают мужчины — их около 77% (1716 человек), сообщили 15 октября в прокуратуре.

Больше половины обвиняемых (1196 человек, или 53,9%) не имели постоянной работы.

Ещё почти каждый пятый (499 человек, то есть 22,5%) совершил преступление под воздействием алкоголя или наркотиков.

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