В Калужской области рассказали, кто чаще всего совершает преступления

За 9 месяцев к уголовной ответственности привлекли больше 2200 человек.

Чаще всего под суд попадают мужчины — их около 77% (1716 человек), сообщили 15 октября в прокуратуре.

Больше половины обвиняемых (1196 человек, или 53,9%) не имели постоянной работы.

Ещё почти каждый пятый (499 человек, то есть 22,5%) совершил преступление под воздействием алкоголя или наркотиков.