В Калужской области рассказали, кто чаще всего совершает преступления
За 9 месяцев к уголовной ответственности привлекли больше 2200 человек.
Чаще всего под суд попадают мужчины — их около 77% (1716 человек), сообщили 15 октября в прокуратуре.
Больше половины обвиняемых (1196 человек, или 53,9%) не имели постоянной работы.
Ещё почти каждый пятый (499 человек, то есть 22,5%) совершил преступление под воздействием алкоголя или наркотиков.
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