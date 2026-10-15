В Юхновском округе чиновника оштрафовали за то, что не ответил на обращение жителя
Житель пожаловался в прокуратуру: он отправил запрос про благоустройство, но в установленный срок так и не получил ответа.
Проверка показала, что начальник Беляевского территориального отдела действительно не рассмотрел обращение и ничего не ответил — а это нарушение закона.
Прокуратура завела административное дело, и в итоге чиновника оштрафовали на 5000 рублей. Сейчас нарушение устранили — заявителю направили ответ.
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