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Общество

В Юхновском округе чиновника оштрафовали за то, что не ответил на обращение жителя

Дмитрий Ивьев
15.10, 10:12
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Житель пожаловался в прокуратуру: он отправил запрос про благоустройство, но в установленный срок так и не получил ответа.

Проверка показала, что начальник Беляевского территориального отдела действительно не рассмотрел обращение и ничего не ответил — а это нарушение закона.

Прокуратура завела административное дело, и в итоге чиновника оштрафовали на 5000 рублей. Сейчас нарушение устранили — заявителю направили ответ.

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