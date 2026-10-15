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Общество

В Калужской области ветераны СВО осваивают новые профессии

Дмитрий Ивьев
15.10, 12:28
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В рамках нацпроекта «Кадры» участники СВО учатся востребованным специальностям и находят работу. С начала 2026 года обучение начали 11 ветеранов — они осваивают такие направления, как «Оператор БПЛА», «Оператор БАС», «Аналитик данных», «Инженер-тестировщик» и «Основы медицинского массажа». Сейчас учёбу продолжают четверо, ещё троих планируют направить на курсы.

Директор Кадрового центра Инна Андреева рассказала, что обучение подстраивают под запросы работодателей. Для этого в регионе каждый месяц обновляют реестр компаний, готовых брать на работу ветеранов СВО. Сейчас в нём 119 работодателей, которые предлагают 367 вакансий и 1191 рабочее место.

В прошлом году бесплатно обучились 15 участников СВО. После курсов 11 из них нашли работу — стали водителями погрузчика, охранниками, электрогазосварщиками, регулировщиками радиоэлектронной аппаратуры и приборов, внешними пилотами. Трое ветеранов открыли своё дело.

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