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Общество

В Калужской области с начала года работу нашли 89 мам дошкольников

Дмитрий Ивьев
15.10, 12:10
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Кадровый центр региона помог трудоустроиться 89 женщинам, у которых есть дети дошкольного возраста. Они стали менеджерами, продавцами-кассирами, бухгалтерами, делопроизводителями и инженерами разных направлений.

Ещё 19 мам решили открыть своё дело — теперь они работают в сфере красоты, разводят птицу или ведут блоги.

Специалисты центра подбирают для женщин удобные варианты занятости: неполный день, гибкий график, удалёнку или гибридный формат — чтобы было проще совмещать работу и заботу о детях. Если для желаемой профессии не хватает навыков, соискательницам помогают освоить новые востребованные специальности.

Как рассказала директор кадрового центра Инна Андреева, сейчас 13 калужанок бесплатно переобучаются в рамках нацпроекта «Кадры». После профтестирования карьерные консультанты подобрали им программы по таким направлениям, как разработка на 1С, работа с нейросетями, экология и администрирование гостиницы.

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