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Общество

Калужанка выиграла миллион рублей на реализацию студенческой разработки

Дмитрий Ивьев
15.10, 12:37
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Студентка Калужского госуниверситета 5 курса факультета «Лечебное дело» Людмила Пестова победила в конкурсе «Студенческий стартап» и получила грант от Фонда содействия инновациям.

Она разработала «Цифровой навигатор здравоохранения». Это умный веб-сервис, который поможет человеку не потеряться в системе медицины.

- Сервис подскажет, к какому специалисту обратиться именно с вашей проблемой, какие обследования нужно пройти и на какие первые тревожные симптомы стоит обратить внимание, - рассказал 15 октября губернатор Владислав Шапша. - А ещё - переведет сложный медицинский язык на простой и понятный человеческий. Особый акцент в проекте - на раннем выявлении заболеваний. Онконастороженность, сердечно-сосудистые, дыхательные и другие распространённые патологии. Это значит, что у людей будет больше шансов вовремя заметить риск и обратиться за помощью. А ведь именно ранняя диагностика часто спасает жизни.

Шапша поздравил студентку и поблагодарил ее научного руководителя - и.о. заведующего кафедрой внутренних болезней, кандидата медицинских наук, заслуженного врача РФ Елену Алешину.

Губернатор также напомнил, что скоро стартует приём заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив.

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