В Людиново у мужчины арестовали «Пазик» и грузовой фургон
Местный житель задолжал 800 тысяч рублей, сообщили 15 октября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.
Раньше мужчина занимался бизнесом и остался должен выплатить налоги на 650 тысяч. Также у него были долги по штрафам и исполнительскому сбору за просроченные платежи.
Если должник не отдаст деньги, автобус и фургон выставят на торги.
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