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Общество

В Людиново у мужчины арестовали «Пазик» и грузовой фургон

Дмитрий Ивьев
15.10, 11:38
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Местный житель задолжал 800 тысяч рублей, сообщили 15 октября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Раньше мужчина занимался бизнесом и остался должен выплатить налоги на 650 тысяч. Также у него были долги по штрафам и исполнительскому сбору за просроченные платежи.

Если должник не отдаст деньги, автобус и фургон выставят на торги.

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