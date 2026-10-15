В Людиново у мужчины арестовали «Пазик» и грузовой фургон

Местный житель задолжал 800 тысяч рублей, сообщили 15 октября в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Раньше мужчина занимался бизнесом и остался должен выплатить налоги на 650 тысяч. Также у него были долги по штрафам и исполнительскому сбору за просроченные платежи.

Если должник не отдаст деньги, автобус и фургон выставят на торги.