Новый врач пополнил штат больницы в Кондрово
В коллектив Центральной межрайонной больницы №6 пришла молодой врач-дерматовенеролог Дарья Горькова.
- Дарья Олеговна — наш «целевик». Путь к мечте стать врачом начался еще в детстве, и каждый этап обучения был шагом к цели, - рассказала 14 октября министр здравоохранения региона Анна Чернова. - Она с отличием освоила специальность «Лечебное дело» в Смоленском медуниверситете, а затем прошла ординатуру в знаменитом «Пироговке» (РНИМУ им. Н.И. Пирогова) в Москве.
Помимо дерматовенерологии, Дарья прошла переподготовку по специальности «Косметология».
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