В Калуге стартовала международная конференция «Космические музеи и экспозиции в экономиках АТЭС»

Она началась в Государственном музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 14 октября.

- Для Калуги - колыбели космонавтики - большая честь принимать экспертов из разных стран, - отметил губернатор Владислав Шапша. - Символично: у истоков космической мысли встречаются представители разных экономик, чтобы вместе обсудить, как космические музеи и экспозиции могут объединять страны и открывать новые горизонты сотрудничества. Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас, первый секретарь Посольства Сингапура Арджун Вадреву, советник Посольства КНР доктор Гань Юн, а также председатель Совета Ассоциации «Мир без границ» Александр Львов и представитель Минэкономразвития РФ Евгения Дрожащих.

По его словам, космические музеи сегодня - это не просто экспозиции, а мощные драйверы туризма, образования и инновационного развития регионов.

- Уверен, что обмен лучшими практиками, который пройдёт в эти два дня, даст новый импульс для наших проектов и укрепит международное взаимодействие, - заявил губернатор. - Программа насыщенная: сессии о космическом туризме, доступности экспозиций, цифровых технологиях и даже космическом гастрономическом наследии. А завтра - практикум и круглый стол с рекомендациями для экономик АТЭС.