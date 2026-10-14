Калужане стали победителями всероссийского конкурса «Семья года – 2026»

Калужская семья победила в номинации «Семья защитника Отечества». В семье пятеро человек: родители и трое детей.

Глава семьи Виктор Марков участвовал в боевых действиях, в том числе добровольцем в специальной военной операции. Его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Жена Марина занимается общественной жизнью округа: участвует в субботниках, экологических акциях и помогает нуждающимся. Дети тоже активны: занимаются спортом и волонтерством. Один из сыновей служит в армии по призыву и получил почетную грамоту за хорошую службу.

Семья регулярно отправляет гуманитарную помощь, поздравляет детей военнослужащих с праздниками и поддерживает тех, кто оказался в трудной ситуации.