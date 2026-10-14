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Новость дня Общество

В Калуге поймали мужчину, который украл парфюм из магазина

Дмитрий Ивьев
14.10, 10:42
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Из крупного сетевого магазина пропала парфюмерная вода — ущерб оценили больше чем в 9 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражу совершил 54-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом.

По данным оперативников, мужчина пришёл в магазин специально, чтобы что-нибудь украсть. Он дождался, когда рядом никого не будет, взял флакон туалетной воды, спрятал в карман и вышел. Потом он продал украденное другому человеку, а деньги потратил на свои нужды.

На мужчину завели уголовное дело о краже. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

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