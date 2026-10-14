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Общество

В Калужской области помогают участникам СВО и их семьям

Дмитрий Ивьев
14.10, 07:08
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Калужский филиал фонда «Защитники Отечества» поддерживает бойцов и их близких: помогает с документами, организует медицинскую реабилитацию, содействует в трудоустройстве.

С момента открытия филиала медицинскую помощь получили свыше 3 тысяч человек, а психологическую поддержку — почти 2,5 тысячи. Почти 4 тысячи человек приняли участие в культурных мероприятиях. Фонд выдал более 30 комплектов одежды для адаптивного спорта и адаптировал 60 жилых помещений. При этом работа по приспособлению рабочих мест продолжается.

Ветераны также могут рассчитывать на господдержку для запуска своего дела — в этом году такой помощью воспользовались 48 человек.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева подчеркнула, что помощь оказывают индивидуально: учитывают ситуацию, потребности и цели каждого ветерана.

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