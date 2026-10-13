40 миллионов выделено в Калужской области на поддержку медиков, переезжающих в регион

В текущем году на поддержку медицинских специалистов, устраивающихся работать в малых населенных пунктах, в областном бюджете заложено 40 миллионов рублей. Из них 28,8 миллиона рублей — средства федерального бюджета, сообщает заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Компенсации получают специалисты, которые прибыли или переехали на работу в сельские населённые пункты, рабочие посёлки, посёлки городского типа либо города с населением до 50 тысяч человек. Врачам выплачивают 1 миллион рублей, а фельдшерам, акушеркам и медицинским сёстрам фельдшерских и фельдшерско‑акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и центров общей врачебной практики — по 500 тысяч рублей.

Такая мера поддержки — часть госпрограммы «Развитие здравоохранения в Калужской области». А ее цель — сохранение кадрового потенциала в медучреждениях на селе и в малых городах.