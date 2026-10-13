Аналитики сравнили скорости 5G интернета

Максимальные скорости мобильного интернета у четырех крупнейших мобильных операторов исследовали аналитики TelecomDaily. Самую высокую скорость загрузки зафиксировали на сетях 5G МТС.

Замеры делали в пяти российских городах миллионниках, где уже доступны сети 5G. В Уфе максимальная скорость загрузки данных достигла 1,5 Гбит/с, в Санкт-Петербурге 1,18 Гбит/с и 1,16 Гбит/с — в Москве.

Напомним, мобильные операторы работают с 5G в существующем частотном ресурсе, перераспределяя его под новую технологию, а также в новом для России диапазоне n79. Последний зафиксирован у МТС во всех пяти городах исследования. В городах, где у оператора не был запущен 5G, измерения проводились в сетях LTE.