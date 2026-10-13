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Общество

Калужская область стала отправной точкой нового межрегионального маршрута

Дмитрий Ивьев
13.10, 11:20
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Женский монастырь в Шамордино и мужской монастырь в Оптиной пустыни вошли в двухдневный тур «Религиозное наследие Тульской и Калужской областей».

Путешествие начинается в Калужской области. В первый день туристы смогут посетить Оптину пустынь и Шамординский монастырь - места, связанные с духовной историей нашего края и именем старца Амвросия Оптинского.

Затем маршрут продолжится в Тульской области: через Белёв, Одоев и Крапивну - до Тулы.

Тур является всесезонным, его протяжённость составляет 250 километров, рассказали в правительстве региона.

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