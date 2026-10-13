Калужская область стала отправной точкой нового межрегионального маршрута

Женский монастырь в Шамордино и мужской монастырь в Оптиной пустыни вошли в двухдневный тур «Религиозное наследие Тульской и Калужской областей».

Путешествие начинается в Калужской области. В первый день туристы смогут посетить Оптину пустынь и Шамординский монастырь - места, связанные с духовной историей нашего края и именем старца Амвросия Оптинского.

Затем маршрут продолжится в Тульской области: через Белёв, Одоев и Крапивну - до Тулы.

Тур является всесезонным, его протяжённость составляет 250 километров, рассказали в правительстве региона.