Калужская область стала отправной точкой нового межрегионального маршрута
Женский монастырь в Шамордино и мужской монастырь в Оптиной пустыни вошли в двухдневный тур «Религиозное наследие Тульской и Калужской областей».
Путешествие начинается в Калужской области. В первый день туристы смогут посетить Оптину пустынь и Шамординский монастырь - места, связанные с духовной историей нашего края и именем старца Амвросия Оптинского.
Затем маршрут продолжится в Тульской области: через Белёв, Одоев и Крапивну - до Тулы.
Тур является всесезонным, его протяжённость составляет 250 километров, рассказали в правительстве региона.
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