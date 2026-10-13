В Козельске стартует строительство нового корпуса больницы
Строительство нового корпуса центральной межрайонной больницы № 3 началось в Козельске, сообщил глава Минстроя Калужской области Вячеслав Лежнин.
На площадке будущего медицинского учреждения специалисты приступают к обустройству строительного городка и подготовке территории к основному этапу строительства. Планируется, что здесь будут работать около 100 специалистов.
Проект предусматривает 69 стационарных коек. В здании разместятся отделения общей терапии, детское соматическое и общехирургическое отделения, а также отделение реанимации и интенсивной терапии.
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