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Общество

Проект «Останься. Детство» вышел в финал «ТЭФИ-Регион-2026»

Дмитрий Ивьев
13.10, 10:15
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Во вторник, 13 октября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

- Реальные пронзительные истории детей войны, которые прислали вы, жители Калужской области, - прокомментировал он. - Более тысячи воспоминаний! Сыновья полков, подростки-партизаны, юные разведчики, труженики тыла. Это не просто телепроект - это наша с вами общая память и дань уважения тем, кто пережил страшное время и подарил нам будущее.

Ранее проект уже был отмечен наградами: «Лучшее журналистское произведение» в Сочи, премия Эдуарда Сагалаева в Москве, награда Российского оргкомитета «Победа» за подписью Президента РФ Владимира Путина, победа в номинации «Выйти за рамки» на Всероссийском Медиафоруме «Енисей-2025», 1 место в номинации «Видео» фестиваля «Родина героев», гран-при региональной премии им. Владислава Кирюхина, победа на конкурсе Калужского отделения Союза журналистов России им. Алексея Золотина.

- Особая благодарность коллективу «Ники» за мастерство и неравнодушие. И всем калужанам, кто поделился воспоминаниями о своих родных, - заявил губернатор. - Это достижение - общее. Горжусь! Финал конкурса пройдёт в Ярославле с 17 по 20 ноября. Имя обладателя бронзового «Орфея» станет известно в следующем месяце. Болею за наших!

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