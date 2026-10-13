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Общество

Тарусский ТИЦ представляет регион на всероссийском конкурсе

Дмитрий Ивьев
13.10, 10:08
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Тарусский туристско- информационный центр представляет Калужскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший ТИЦ-2026», рассказал глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев.

Народное голосование проходит в приложении RussiaTravel.club до 16 октября.

Промежуточные результаты не публикуются, итоги объявят одновременно для всех участников.

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