Тарусский ТИЦ представляет регион на всероссийском конкурсе
Тарусский туристско- информационный центр представляет Калужскую область на Всероссийском конкурсе «Лучший ТИЦ-2026», рассказал глава администрации Тарусского округа Михаил Голубев.
Народное голосование проходит в приложении RussiaTravel.club до 16 октября.
Промежуточные результаты не публикуются, итоги объявят одновременно для всех участников.
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