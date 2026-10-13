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Общество

Семья из Калужской области стала победителем всероссийского конкурса туристических маршрутов

Дмитрий Ивьев
13.10, 07:20
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Екатерина и Антон Табашниковы и их дети Дарья и Тимофей из Сухиничского округа завоевали победу во Всероссийском конкурсе туристических маршрутов.

Конкурс проходил в рамках проекта «Знать. Любить. Гордиться!»: участники по всей стране придумывали собственные маршруты, раскрывающие историю, культуру и знаковые места родных регионов. Лучшие из них попали на народную карту России.

Семья разработала сразу девять маршрутов. В них путешествия сочетаются с пользой: можно не только увидеть интересные места, но и узнать что-то новое, поучаствовать в волонтёрских делах и сохранить историческую память.

Глава семьи Антон рассказал, что старается выстраивать поездки так, чтобы каждый день приносил что-то своё.

В качестве приза Табашниковы получили сертификат на познавательное путешествие по России и выбрали маршрут от Нижнего Новгорода до Казани.

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