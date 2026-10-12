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Общество

Малоярославец готовится к традиционному военно-историческому фестивалю

Дмитрий Ивьев
12.10, 15:13
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18 октября в Малоярославце пройдёт традиционный фестиваль «День Малоярославецкого сражения». Его устраивают каждый год с 1987-го — в третье воскресенье октября. Праздник посвящён сражению, которое случилось здесь 12 (24) октября 1812 года.

На фестиваль съезжаются любители истории из разных уголков России и других стран, приезжают туристы и местные жители. Программа начнётся утром: в 09:00 в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре пройдёт богослужение. В 11:00 стартует объединённый крестный ход — он проследует от монастыря к братским могилам воинов, павших в сражении.

В сквере 1812 года с 11:30 гостей ждёт церемониал «1812 год. Слава и память» — это дань уважения героям битвы. А в полдень там же проведут урок живой истории «Малоярославецкое сражение»: в нём примут участие клубы военно-исторической реконструкции со всей страны.

Именно под Малоярославцем в 1812 году сошлись в бою русские войска и армия Наполеона — речь шла о контроле над дорогой на Калугу. После тяжёлого сражения французы вынуждены были отступать по разорённой местности, и это во многом предопределило крах наполеоновской армии. Память о тех событиях хранит Малоярославецкий военно-исторический музей — его открыли в 1939–1940 годах.

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