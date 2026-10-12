В Сухиничах прошёл вечерний рейд «Ночной патруль»

Сотрудники полиции вместе с педагогами и представителями администрации Колледжа транспорта и сервиса вышли в вечерний рейд, чтобы позаботиться о безопасности подростков.

Они обошли скверы, парки и места рядом с торговыми центрами — смотрели, нет ли на улице ребят, которые гуляют поздно вечером или ночью без взрослых.

Нарушений, из-за которых пришлось бы принимать серьёзные меры, не нашли.