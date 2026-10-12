В Калуге центр «Феникс» ограничил прием животных

Объявление об этом опубликовано в понедельник, 12 октября.

Объясняется это тем, что ресурсы закончились.

- Принимаем только неулетевших аистов, лебедей, пострадавших сов, дневных хищных птиц, летучих мышей, отказников - экзотов, и совсем экстренные случаи, - пояснили в центре реабилитации диких животных «Феникс». - По всем остальным - проконсультируем. Прошу отнестись с пониманием.