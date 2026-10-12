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Общество

В обнинской гимназии появилась зона отдыха для учеников

Дмитрий Ивьев
12.10, 09:10
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В Гимназии Обнинска обновили пространство для отдыха. Это стало возможным благодаря программе школьных инициатив.

Проект называется «Делу - время, потехе - час», о его реализации рассказала заместитель губернатора Калужской области Валентина Авдеева.

Теперь в зоне отдыха на цокольном этаже стало заметно комфортнее: там отремонтировали потолок, поставили новые светильники и расставили диваны. Для украшения помещения и информирования школьников закупили информационные стенды и декоративные композиции на стены.

На обновление потратили 526,1 тысячи рублей. Большую часть суммы - 435,1 тысячи рублей (82,7 % стоимости проекта) - выделили из областного бюджета.

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