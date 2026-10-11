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Общество

Где сделать прививку от гриппа: актуальное расписание мобильных пунктов вакцинации на октябрь

Татьяна Светлова
11.10, 16:51
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Региональное министерство здравоохранения опубликовало график работы мобильных прививочных пунктов в Калуге на оставшуюся часть месяца.

Жители города смогут бесплатно вакцинироваться от гриппа в удобных локациях.

Расписание работы мобильных пунктов:

  • 12 и 13 октября с 9:00 до 14:00 - около Арбитражного суда (ул. Кирова, 4);
  • 15 октября с 9:00 до 14:00 - сквер Медработников (ул. Герцена, 37);
  • 16 октября с 10:00 до 15:30 - ярмарка на площади Старый Торг (ул. Кропоткина);
  • 17 октября с 9:00 до 15:00 - площадь железнодорожного вокзала «Калуга-1» (Вокзальная площадь, 3);
  • 18 октября с 9:00 до 15:00 - около гипермаркета «Лента» (Грабцевское шоссе, 59);
  • 24 октября с 9:00 до 15:00 - набережная Яченского водохранилища;
  • 25 октября с 9:00 до 15:00 - около гипермаркета «Лемана ПРО» (Грабцевское шоссе, 95);
  • 31 октября (9:00 – 15:00) - рядом с драматическим театром (Театральная площадь, 1).

Для прохождения вакцинации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. В мобильных пунктах используются современные отечественные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М».

 

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