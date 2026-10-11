В Калужской области почтили память летчиков, совершившего огненный таран
10 октября в деревне Космачи Бабынинского района жители собрались у памятника погибшему экипажу.
85 лет назад самолёт Пе-2 на 53-м километре автодороги Калуга - Вязьма совершил огненный таран колонны фашистских захватчиков.
В том бою погибли сержант Николай Гришин и младшие лейтенанты Иосиф Кравцов и Виктор Денисов.
В память о героях в деревне Космачи, где установлен памятный знак летчикам, состоялся традиционный митинг. Участники мероприятия возложили цветы к монументу.
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