В Калужской области почтили память летчиков, совершившего огненный таран

10 октября в деревне Космачи Бабынинского района жители собрались у памятника погибшему экипажу.

85 лет назад самолёт Пе-2 на 53-м километре автодороги Калуга - Вязьма совершил огненный таран колонны фашистских захватчиков.

В том бою погибли сержант Николай Гришин и младшие лейтенанты Иосиф Кравцов и Виктор Денисов.

В память о героях в деревне Космачи, где установлен памятный знак летчикам, состоялся традиционный митинг. Участники мероприятия возложили цветы к монументу.