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Калужанка Юлия Платошина завоевала в Индии титул первой вице-миссис

Татьяна Светлова
11.10, 13:50
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10 октября в Индии состоялся финал международного конкурса красоты «Mrs. Supranational».

Россию на нем представляла Юлия Платошина, которая завоевала титул «1-я вице Mrs. Supranational 2027».

Кроме того, накануне финала Юлия получила два специальных приза - «Самая изящная женщина» и «Лучший вечерний наряд».

Вне конкурсов Юлия уже 12 лет работает в бьюти-сфере. Она основала салон и школу красоты, преподаёт.

Весной на конкурсе «Миссис Калуга-2026» Юлия удостоилась титула «Гран-при Миссис Калуга».

Тем временем 25 октября на международный конкурс красоты в Сингапур отправится еще одна калужанка - Екатерина Платова. 

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