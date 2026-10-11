Калужанка Юлия Платошина завоевала в Индии титул первой вице-миссис
10 октября в Индии состоялся финал международного конкурса красоты «Mrs. Supranational».
Россию на нем представляла Юлия Платошина, которая завоевала титул «1-я вице Mrs. Supranational 2027».
Кроме того, накануне финала Юлия получила два специальных приза - «Самая изящная женщина» и «Лучший вечерний наряд».
Вне конкурсов Юлия уже 12 лет работает в бьюти-сфере. Она основала салон и школу красоты, преподаёт.
Весной на конкурсе «Миссис Калуга-2026» Юлия удостоилась титула «Гран-при Миссис Калуга».
Тем временем 25 октября на международный конкурс красоты в Сингапур отправится еще одна калужанка - Екатерина Платова.
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