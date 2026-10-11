В Калужской области почтили память воинов-дзержинцев
10 октября в Ищеино и Боровске прошли памятные мероприятия.
Они посвящены событиям осени 1941 года, когда бойцы сводного батальона 2-го полка дивизии имени Ф. Э. Дзержинского встали на пути врага, рвавшегося к Москве.
Кровопролитный бой шёл на рубеже Ищеино - Зеленино - Гордеево.
Треть батальона погибла или пропала без вести.
Дзержинцы держались до последнего и вышли из окружения только по приказу. Свою задачу они выполнили: не дали фашистам кратчайшим путем прорвался к столице.
Жители Ищеино и Боровска собрались у мемориалов, чтобы почтить память погибших и возложить цветы.
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