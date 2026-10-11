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Новость дня Общество

В Калужской области почтили память воинов-дзержинцев

Татьяна Светлова
11.10, 11:22
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10 октября в Ищеино и Боровске прошли памятные мероприятия.

Они посвящены событиям осени 1941 года, когда бойцы сводного батальона 2-го полка дивизии имени Ф. Э. Дзержинского встали на пути врага, рвавшегося к Москве.

Кровопролитный бой шёл на рубеже Ищеино - Зеленино - Гордеево.

Треть батальона погибла или пропала без вести.

Дзержинцы держались до последнего и вышли из окружения только по приказу. Свою задачу они выполнили: не дали фашистам кратчайшим путем прорвался к столице.

Жители Ищеино и Боровска собрались у мемориалов, чтобы почтить память погибших и возложить цветы.

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